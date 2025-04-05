Alexander Ovechkin, NHL'de 26 yıllık rekoru egale etti

AA & Ensonhaber

Amerikan Buz Hokeyi Ligi'nde (NHL) heyecan devam ediyor.

Capital One Arena'da Chicago Blackhawks'ı ağırlayan Washington Capitals'ın 5-3 kazandığı karşılaşmada 2 gol kaydeden Alexander Ovechkin, Wayne Gretzky'nin 26 yıldır elinde bulundurduğu en golcü oyuncu rekoruna ortak oldu.

EGALE ETTİ

NHL'de 2004 draftının 1 numarası 39 yaşındaki Rus oyuncu Ovechkin, tüm kariyerini geçirdiği Capitals'ta 1486 maça çıkarak 894 gol kaydetti.

Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, St. Louis Blues ve New York Rangers formaları giyen Kanadalı Wayne Gretzky ise 1978-1999 yıllarında oynadığı 1487 maçta 894 gol attı.

BİRÇOK REKORUN SAHİBİ

Ovechkin, NHL'de "power play" esnasında kaydedilen gol (324), uzatma devrelerinde atılan gol (27) ve en çok maç kazandıran gol (136) rekorlarını da elinde bulunduruyor.