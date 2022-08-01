Alexander Sörloth'tan Fenerbahçeli taraftara yanıt

Bir dönem Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'dan transfer açıklaması geldi.

Bir dönem Trabzonspor'da gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan Alexander Sörloth'un ismi uzun zamandır Fenerbahçe ile anılıyor.

Sarı-lacivertliler, Red Bull Leipzig'de forma giyen 26 yaşındaki Norveçli futbolcuyu transfer ederek golcü transferini bitirmeyi hedefliyor.

Sörloth net konuştu

Sörloth ile bir araya gelen bir taraftar, kendisine Fenerbahçe iddialarını sordu. Taraftarın "Bugün RB Leipzig'den Alexander Sörloth ile birlikteyiz. Seni bekliyoruz Alex, Fenerbahçe'ye... Neler söylemek istersin?" sözlerine yanıt veren Sörloth, "Şu anda Leipzig'deyim ama bu sezon Fenerbahçe'ye iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.



