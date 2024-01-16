Aleyna Karabulut, Sırbistan vizesini aldı

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2024 yılı TAF faaliyet takviminde yer olan U20 Salon Şampiyonası, İstanbul’da tamamlandı.
Şampiyonada mücadele eden Kayserili sporcu Aleyna Karabulut, Üç Adım Atlamada Türkiye Şampiyonu oldu.
Sırbistan'da yarışacak
Aleyna Karabulut, bu başarısı ile 4 Şubat’ta Sırbistan’da yapılacak olan Balkan Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazandı.
Başarılı sporcu, ayrıca İstanbul’da yapılan yarışmalarda Uzun Atlama branşında ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
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