Aleyna Karabulut, Sırbistan vizesini aldı 2024 yılı TAF faaliyet takviminde yer olan U20 Salon Şampiyonası’nda Üç Adım Atlamada Türkiye Şampiyonu olan Kayserili Sporcu Aleyna Karabulut, Sırbistan’da yapılacak Balkan Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazandı.

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2024 yılı TAF faaliyet takviminde yer olan U20 Salon Şampiyonası, İstanbul’da tamamlandı.

Şampiyonada mücadele eden Kayserili sporcu Aleyna Karabulut, Üç Adım Atlamada Türkiye Şampiyonu oldu.

Sırbistan'da yarışacak

Aleyna Karabulut, bu başarısı ile 4 Şubat’ta Sırbistan’da yapılacak olan Balkan Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazandı.

Başarılı sporcu, ayrıca İstanbul’da yapılan yarışmalarda Uzun Atlama branşında ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.