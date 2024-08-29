Ali Can Özcan, gümüş madalya kazandı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Haber Merkezi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda final maçında İsrailli rakibi Asaf Yasur'la karşılaştı.

Grand Palais'te düzenlenen müsabakada rakibine 19-12 mağlup olan Ali Can, ülkemize gümüş madalyayı getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli sporcuya tribünden destek verdi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Ali Can Özcan daha önce kariyerinde ikişer kez Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği ile dünya şampiyonalarında da 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.