Ali Koç: Fenerbahçe dünyanın en büyük sporcu fabrikası olma yolunda

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç katıldığı bir programda, "Fenerbahçe, Türkiye’nin bana göre dünyanın da en büyük sporcu fabrikası olma misyonuyla ilerliyor" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü'nün, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuları için düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Koç açıklamalarında, "Fenerbahçe, Türkiye’nin, bana göre dünyanın da en büyük sporcu fabrikası olma misyonuyla ilerliyor. Olimpiyatlar'a altı branşta 22 sporcuyla katıldık. Yani diğer bir bakış açısıyla, Olimpiyatlar'da Türkiye'yi temsil eden her 5 sporcudan 1’i, Fenerbahçe’nin sporcusuydu.

"AFFINIZA SIĞINARAK KENDİMİZİ ÖVECEĞİM"

Affınıza sığınarak kendimizi öveceğim; Fenerbahçe var olduğu müddetçe bu konumu devam ettirecektir. Mücadele ettiği 9 branşta yorumsuz ve tartışmasız olarak Türkiye’nin, Türk sporunun lokomotifidir.

Evet, futbol ana branşımız. Avrupa’ya gidiyoruz, maçlar yapıyoruz. Çok çok az kulüp var ki bu kadar çok branşı ve sporcusu olsun. Niye bu üç büyük kulüpte bu kadar spor var?" ifadelerini kullandı.