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    Ali Sofuoğlu bronz madalya kazandı

    Ali Sofuoğlu bronz madalya kazandı

    Ülkemizi karate katada temsil eden Ali Sofuoğlu, Güney Kore'den Hee-jun Park'ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 15:23
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14'üncü gününde karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı.

    Nippon Budokan'da gerçekleşem bronz madalya mücadelesinde Ali, Güney Kore'den Heejun Park'la karşılaştı.

    Ali Sofuoğlu'nun bronz madalya kazandığı an - İZLE

    Ali Sofuoğlu bronz madalya kazandı #1

    TARİHİMİZDEKİ 100. MADALYA OLDU

    Ali, hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu. park ise 26.14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı.

    Ali'nin bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu.

    Ali Sofuoğlu bronz madalya kazandı #2

    Ali Sofuoğlu bronz madalya kazandı #3

    Ali Sofuoğlu bronz madalya kazandı #4

    Ali Sofuoğlu bronz madalya kazandı #5

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