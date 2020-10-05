Alica Schmidt ile Mats Hummels, atletizm pistinde kozlarını paylaştı. 400 metre yarışında yapılan meydan okumayı kabul eden Alica, yarışı Hummels'in önünde bitirdi.

Atletizm dünyasının tanınan isimlerinden olan Alica Schmidt, bilindiği üzere pandemi döneminde boşta kalmasının ardından son zamanlarda Borussia Dortmund'un fitness koçluğunu yapıyor.

Atletizm pistlerinde kazandığı başarılar kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Alica, Borussia Dortmund ve Almanya Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Mats Hummels ile 400 metre yarışında kozlarını paylaştı.

Alica Schmidt, 400 metre yarışında Mats Hummels'i geçti - İZLE



HUMMELS FUTBOLU SEÇTİĞİ İÇİN ŞANSLI

Bu anları YouTube kanalından paylaşan başarılı atletin Hummels'in gözünün yaşına bakmadığı yayınlanan video ile ortaya çıktı.

Bitiş çizgisine 21 yaşındaki atletten çok sonra gelen Mats Hummels, "Aman Tanrım! Ben, hiç böyle bir şey yapmamıştım... Harika! Futbolu seçtiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

BAŞARILARI GÖZ DOLDURUYOR

2017'de U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda; 4x400 bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Alman Milli Takımı'nın önemli isimlerinden birisi olan Alica Schmidt, 2018'de dünyanın en çekici atleti seçilmişti.

Geçen yıl düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda 400 metrede piste çıkan başarılı atlet, yarışı üçüncü tamamlayıp ülkesine bronz madalya kazandırmıştı.