Alper Aydın, Beşiktaş'ta

AA & Ensonhaber
Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak noktalayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Beşiktaş, pivot Alper Aydın'ı renklerine bağladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki hentbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, şöyle denildi:
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alper Aydın'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.
Alper Aydın kimdir?
19 Mayıs 1998 tarihinde Ordu’da dünyaya geldi. 196 cm boyundaki pivot, 2019-2020 sezonunda Antalyaspor, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Beykoz Bld. SK’da forma giydi.
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