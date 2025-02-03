Alvaro Morata, Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz'e benzetildi

Galatasaray, 1959 yılında kurulan Süper Lig tarihinde 6 kıta ve 53 ülkeden 207 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Ara transfer döneminde Ahmed Kutucu'nun ardından Alvaro Morata'yı kadrosuna katarak bu sayıyı 208'e çıkardı. İspanyol yıldız, sarı-kırmızılı kulübün yeni transfer rekorunu temsil ediyor.
MORATA, GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ
Alvaro Morata, Galatasaray'ın 208. yabancı oyuncusu olarak kulüp tarihindeki yerini aldı. İspanyol golcü, sarı-kırmızılı taraftarların büyük beklentilerini karşılamak için hazırlanıyor.
SOSYAL MEDYADA EZEL BENZETMESİ!
Morata'nın transferi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Bazı kullanıcılar, İspanyol futbolcuyu ünlü dizi Ezel'in baş karakteri Ömer (İsmail Filiz) ile benzetti.
Bu benzetme, taraftarlar arasında eğlenceli bir gündem oluşturdu.
Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz
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