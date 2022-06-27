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    Ankara'da yıllar sonra kürek yarışı yapıldı

    Ankara'da yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez düzenlenen kürek organizasyonu olan Gençler Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi.
    • 27.06.2022 - 05:03
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 10:59
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    Ankara'da yıllar sonra kürek yarışı yapıldı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Mogan Gölü'nde düzenlenen yarışlar, festival havasında geçti.

    Gençler Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışlarına 33 kulüpten 750 sporcu katıldı. 24 Haziran'da eleme, 25-26 Haziran'da final yarışları ile geçen etkinliğe Ankaralılar da ilgi gösterdi.

    Başkent'in yıllar sonra kürek sporuna ev sahipliği yaptığı yarışlarda dereceye giren sporculara madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi.

    Ankara da yıllar sonra kürek yarışı yapıldı #1

    Gençler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe birinci oldu

    AA'nın haberine göre; organizasyon kapsamında 111 yarış gerçekleştirilirken Gençler Türkiye Kupası takım sıralamasında Fenerbahçe; küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde hem kadınlar hem de erkeklerde ilk sırayı aldı.

    Ankara'da yıllar sonra kürek yarışı yapıldı VİDEO

    Ankara da yıllar sonra kürek yarışı yapıldı #2

    Deniz küreğinde şampiyon İzmit Sümerspor

    Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda ise İzmit Sümerspor; gençler ve büyüklerde hem kadınlar hem de erkeklerde birinciliği elde etti.

    Ankara da yıllar sonra kürek yarışı yapıldı #3

    Erhan Ertürk: 20 yıl sonra Başkent'e döndük

    Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, "Kürek her yerde" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Bütün ülkede yarışlar yapmak, kürek sporunu tanıtmak istiyoruz. 'Bunun için başlanılacak en önemli yer Ankara' dedik. 20 yıl sonra Başkent'e döndük. Ankara'nın çok eski, köklü bir kürek kültürü var. Onu yaşatmak, eski yıldızlı haline geri döndürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Ankara da yıllar sonra kürek yarışı yapıldı #4

    Organizasyonun gerçekleşmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür eden Ertürk, "Yarışlar mükemmel denilebilecek seviyede, çok güzel geçti. Herkes çok memnun." değerlendirmesinde bulundu.

    Ankara da yıllar sonra kürek yarışı yapıldı #5

    Ertürk, kürek sporunu Türkiye'nin geneline yaymayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Adıyaman, Edirne, Antalya, Sapanca, Ankara... Her yerde yarışları yapıp, oradaki halkın, çocuklarımızın ilgisini çekip, onları bu spora kazandırmak istiyoruz. Çünkü kürek şu anda ülkemizde hak ettiği yerde değil. Kürek yurt dışında çok popüler bir spor. Biz de artık bir üst lige katılmak istiyoruz." diye konuştu.

    Ankara da yıllar sonra kürek yarışı yapıldı #6

    Hedef olimpiyat madalyası

    Olimpiyatlarda madalya hedeflediklerinin altını çizen Erhan Ertürk, şunları kaydetti:

    "Olimpiyatlarda madalya sayısı en fazla olan üçüncü branş kürek. İyi bir jenerasyon yakaladık, daha 19 yaşındalar. Kürekte başarı yaşı aslında 30 ama 24-25'te başarıyı yakalayacaklarını düşünüyorum. 2028 olimpiyatlarında madalya hedefliyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda da şu ana kadarki en büyük katılımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kendi rekorumuzu kıracağız, çok ekiple gideceğiz, A final çekeceğiz. Ben çocuklara inanıyorum, yaşları küçük olsa da başarabilirler. Ama bir sonraki olimpiyatta artık madalya istiyoruz."

    Ankara da yıllar sonra kürek yarışı yapıldı #7

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