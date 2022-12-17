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- Aras Kaya'ya 3 yıl men cezası
Aras Kaya'ya 3 yıl men cezası
Milli atlet Aras Kaya, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.
- 17.12.2022 - 15:59
Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, numunesinde eritropoietin (EPO) isimli yasaklı madde tespit edilen Aras Kaya'ya 3 yıl men cezası verildiği bildirildi.
Ceza 4 yıldan 3 yıla düştü
Milli sporcunun ihlali hemen kabul etmesi nedeniyle başta 4 yıl olarak belirlenen ceza süresinin 3 yıla düşürüldüğü kaydedildi.
Cezanın 4 Aralık'tan itibaren başlayacağı belirtilirken, milli sporcunun 25 Eylül'den sonra katıldığı müsabakalardaki derece ve ödüllerinin iptal edildiği aktarıldı.
Eylül ayında yasaklı madde kullanmıştı
Eylül ayında Romanya'da gerçekleştirilen 10 km yarışında yasaklı madde kullandığı saptanan Aras Kaya, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.