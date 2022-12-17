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    Aras Kaya'ya 3 yıl men cezası

    Milli atlet Aras Kaya, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.
    • 17.12.2022 - 15:59
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    Aras Kaya'ya 3 yıl men cezası

    Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, numunesinde eritropoietin (EPO) isimli yasaklı madde tespit edilen Aras Kaya'ya 3 yıl men cezası verildiği bildirildi.

    Ceza 4 yıldan 3 yıla düştü

    Milli sporcunun ihlali hemen kabul etmesi nedeniyle başta 4 yıl olarak belirlenen ceza süresinin 3 yıla düşürüldüğü kaydedildi.

    Cezanın 4 Aralık'tan itibaren başlayacağı belirtilirken, milli sporcunun 25 Eylül'den sonra katıldığı müsabakalardaki derece ve ödüllerinin iptal edildiği aktarıldı.

    Aras Kaya ya 3 yıl men cezası #1

    Eylül ayında yasaklı madde kullanmıştı

    Eylül ayında Romanya'da gerçekleştirilen 10 km yarışında yasaklı madde kullandığı saptanan Aras Kaya, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.

    Aras Kaya ya 3 yıl men cezası #2


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