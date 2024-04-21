Armand Duplantis, dünya rekorunu geliştirdi Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

AA

İsveçli Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada bir başarı daha yakaladı.

Çin'in Xiamen kentinde düzenlenen Elmas Lig ilk etabında yarışan Duplantis, 6,24 metrelik atlayışıyla dünya rekoru kırdı.

Rekor 8. kez gelişti

Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcularından Duplantis, Şubat 2020'de Fransız Renaud Lavillenie'den devraldığı ve Eylül 2023'ten beri 6,23 metreyle elinde bulundurduğu açık hava dünya rekorunu 8. kez geliştirmiş oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)