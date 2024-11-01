Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozlu paylaşım

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran ve atış tarzıyla fenomen olan Yusuf Dikeç'in etkisi tüm hızıyla devam ediyor.

POZ VERMİŞTİ

Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlamada 6.25'lik dereceye ulaşan ve dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanan İsveçli Armand Duplantis, Yusuf Dikeç pozu vermişti.

YUSUF DİKEÇ KILIĞINA GİRDİ

Başarılı sporcu, Dikeç'in ikonikleşen hareketini bu sevinci adeta benimsedi.

Duplantis, sosyal medya hesabından yaptığı Cadılar Bayramı paylaşımında Yusuf Dikeç oldu.

Dikeç'in kılığına giren İsveçli sporcunun aynı paylaşımda Türkiye tişörtü giymesi de dikkat çekti.