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- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üst üste madalyalar
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üst üste madalyalar
Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ekrem Öztürk ve Yunus Emre Başar gümüş madalya aldı.
- Haber Merkezi
- 24.04.2021 - 20:41
- Güncelleme : 24.04.2021 - 21:55
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ekrem Öztürk, grekoromen stil 55 kiloda gümüş madalya aldı.
FİNALDE KAYBETTİK
Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen organizasyonda Ekrem, grekoromen stil 55 kilo finalinde Dünya Kupası şampiyonu Rus Emin Sefershaev ile karşılaştı.
İlk devreyi 1-0 geride kapatan milli güreşçi, rakibine 7-0 yenildi. Sefershaev büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Ekrem Öztürk gümüş madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcu, Polonya'da çeyrek finalde Ermeni Rudik Mkrtchyan, yarı finalde de Belaruslu Artsiom Katsar'ı mağlup etmişti.
Ekrem Öztürk, 2018'de Avrupa ve dünya üçüncülüğü elde etmişti.
DİĞER GÜREŞÇİMİZ BAŞAR DA GÜMÜŞ KAZANDI
Öte yandan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, gümüş madalya aldı.