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    Ayetullah Demir'den 60 metre engellide Türkiye rekoru

    Türkiye 18 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellide mücadele eden Ayetullah Demir, Türkiye rekoru kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 12:07
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 12:24
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    Ayetullah Demir'den 60 metre engellide Türkiye rekoru

    İstanbul'daki Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası’nın ikinci gününde Ayetullah Demir’den yeni bir rekor geldi.

    7.60 İLE REKOR

    Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda piste çıkan Ayetullah Demir, finalde 60 metre engellide 7.60 koşarak rekorun yeni sahibi oldu.

    Daha önce Berke Akçam, 7.65'lik derecesiyle rekoru elinde tutuyordu. Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, Ayetullah Demir ile eski ve yeni rekortmen atletlerin antrenörü Abdurrahman Deriş'i tebrik etti.

    Ayetullah Demir den 60 metre engellide Türkiye rekoru #1

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