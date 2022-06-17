Ayşe Begüm Onbaşı Dünya Şampiyonası’nda 2. oldu

Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı dünya ikincisi oldu.

Türkiye’nin başarılı aerobik cimnastikcilerinden Ayşe Begüm Onbaşı bir başarıya daha imza attı.

Başarılı sporcumuz üst üste ikinci dünya şampiyonasından madalya ile döndü.

Gümüş madalyayı elde etti

Portekiz’in Guimaraes kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden başarılı sporcu, dünya ikincisi olmayı başardı. Elemelerde zorlanmadan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, finalde ise topladığı 20,350 puanla gümüş madalyayı boynuna taktı.





"Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum"



İHA'nın haberine göre, Türkiye’ye bir büyük başarı daha kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, “Dünyanın en iyi cimnastikçileri arasında mücadele etmek ve dünya ikinciliği elde etmek bizim için çok önemliydi. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Üst üste iki dünya şampiyonasında da madalya kazanmış oldum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu büyük başarıyı başta antrenörüm ve ekibim olmak üzere bana her zaman destek olanlara ve tabii ki ülkeme armağan ediyorum” dedi.