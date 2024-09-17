Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 22 yaşındaki milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a geri döndü. Başarılı cimnastikçi için imza töreni düzenlendi.

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AA

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yarışacak.

Ayşe Begüm Onbaşı için düzenlenen imza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Turbil, dünya ve Avrupa şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı’yı yeniden kulüp bünyesinde görmekten mutlu olduklarını söyledi.

"BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATACAK"

Turbil, milli sporcuyla her zaman gurur duyduklarını belirterek, "Bundan sonra da birçok başarıya imza atacak." dedi.

"BURADA ÇOK GÜZEL BAŞARILAR ELDE ETMİŞTİM"

Manisa Büyükşehir Belediyespor'a döndüğü için mutluğunu ifade eden Ayşe Begüm Onbaşı da şu şekilde konuştu:

Burada çok güzel başarılar elde etmiştim. Şimdi tekrar başarılar elde etmek için çalışacağız. Buradaki mantaliteyle verilen değer, gerçekten çok güzel ve çok kıymetli. Bir sporcu olarak bunları görebilmek çok büyük mutluluk.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Ayşe Begüm Onbaşı, 27-29 Eylül'de İtalya'nın Pesaro kentindeki 18. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)