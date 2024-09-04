Ayşegül Pehlivanlar, Paralimpik Oyunları'nı 6. tamamladı

AA & Ensonhaber
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımız sahnede.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen para atıcılık müsabakalarında Ayşegül Pehlivanlar, P4 karışık 50 metre tabanca SH1 sınıfında finalde mücadele etti.
6. OLDU
Finali 142.7 puanla tamamlayan milli sporcu, oyunları bu kategoride 6. sırada tamamlarken, altın madalyayı Çin'den Chao Yang, gümüş madalyayı Özbekistan'dan Server Ibragimov, bronz madalyayı ise İtalya'dan Davide Franceschetti aldı.
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