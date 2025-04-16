Aysel Özkan, Avrupa 2'ncisi oldu

AA & Ensonhaber
Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın 4. günü, kadınlar 64 kilo kategorisindeki kaldırışlarla sona erdi.
Koparmada 100 kiloyla altın madalya kazanan, silkmede 122 kiloyla 4'üncü sırayı alan milli sporcu Aysel Özkan, toplam 222 kilo kaldırarak Avrupa 2'ncisi oldu.
Aynı sıkletteki Nuray Güngör ise koparmada 96 kiloyla 5'inci, silkmede 121 kiloyla 6'ncı, toplamda da 217 kiloyla 5'inci sırada yer aldı.
MADALYA SAYISI 19'A ÇIKTI
Şampiyonanın 4. günü sonunda Türk haltercilerin madalya sayısı, 19'a (8 altın, 7 gümüş, 4 bronz) yükseldi.
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