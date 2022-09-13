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    Azerbaycanlı Mammadov, Ermeni güreşçiyi perişan etti

    Azerbaycanlı Mammadov, Ermeni güreşçiyi perişan etti

    Azerbaycanlı güreşçi Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan'ı 5 puanlık 'grand teknik' sergileyerek alt etmeyi başardı.
    • 13.09.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 13:04
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    Belgrad'taki Dünya Güreş Şampiyonasında Azerbaycanlı güreşçi Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan ile karşılaştı.

    Azerbaycanlı Taleh Mammadov, Dünya Güreş Şampiyonası 63 kilo bronz madalya maçında Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan karşısında 5 puanlık 'grand teknik' sergiledi.

    Ermeni güreşçiyi perişan etti

    Taleh Mammadov (63 kg), Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonasında üçüncü oldu. Mammadov, Ermenistan'dan Grachim Poghosyan'ı 10:4'lük skorla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

    Öte yandan Azerbaycanlı Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan karşısında tek seferde alınabilecek en yüksek puanı alırken bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.

    İşte o anlar...

    Azerbaycanlı Mammadov, Ermeni güreşçiyi perişan etti - İZLE

    Azerbaycanlı Mammadov, Ermeni güreşçiyi perişan etti #1

    Azerbaycanlı Mammadov, Ermeni güreşçiyi perişan etti #2

    Azerbaycanlı Mammadov, Ermeni güreşçiyi perişan etti #3

    Azerbaycanlı Mammadov, Ermeni güreşçiyi perişan etti #4


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