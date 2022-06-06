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    Bakan Kasapoğlu, genç milli yüzücüleri tebrik etti

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüzme şampiyonasında yer alan Milli Takımımızı tebrik etti.
    • 06.06.2022 - 15:03
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    Bakan Kasapoğlu, genç milli yüzücüleri tebrik etti

    2022 Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nı Türkiye 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayarak, organizasyonu Fransa'nın ardından ikinci sırada bitirdi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda takım olarak 2. sırada yer alan milli yüzücüleri tebrik etti.

    "Milli yüzücülerimizi kutluyorum"

    Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

    "Şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayan milli yüzücülerimizi kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Elde ettikleri madalyalarla bizleri sevindiren, geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

    Bakan Kasapoğlu, genç milli yüzücüleri tebrik etti #1

    Bakan Kasapoğlu, genç milli yüzücüleri tebrik etti #2


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