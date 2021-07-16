Bakan Kasapoğlu, sporcularımızı Tokyo Olimpiyatları'na uğurladı

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türk sporcuları Tokyo Olimpiyatları'na uğurladı.

23 Temmuz - 8 Ağustos arası Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye 18 branşta 108 sporcu tarafından temsil edilecek.

BAKAN KASAPOĞLU: GÖNÜLLERİMİZİN ŞAMPİYONUSUNUZ

İstanbul Havalimanı'nda sporcuları uğurlayan Bakan Kasapoğlu, "Takım sporlarında filenin sultanları temsil edecekler. Değerli sporcularımız bu süreç içerisinde ülkemizi, milletimizi gururlandırdığınız gibi gençlerimize de örnek oldunuz. Her biriniz bizler için gönüllerimizin şampiyonusunuz." dedi.

Bakan Kasapoğlu: Her bir sporcumuz gönüllerin şampiyonudur - İZLE



FUAT OKTAY: EN BÜYÜK TEMENNİMİZ BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİRMENİZ

Gençlik ve Spor Bakanı'nın ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcularımız için kapsamlı çalışmalar yapan tüm bakanlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Elbette en büyük temennimiz, podyuma çıkarak İstiklal Marşımızı gurur ile dinlettirmeniz ve ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmeniz. Çünkü siz girdiği her mücadelede zirveyi hedefleyen Türkiye'nin evlatlarısınız. Çünkü siz, daha dün beşinci yıl dönümünü idrak ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde olduğu gibi kadınıyla, erkeğiyle istiklaline ve istikbaline sahip çıkan Türkiye'nin gençlerisiniz, sporcularısınız" diye konuştu.

'OLİMPİYAT ATEŞİ' DE TANITILDI

Öte yandan Olimpiyat için hazırlanan marş da tanıtıldı. Manga Grubu tarafından hazırlanan Olimpiyat Ateşi adlı şarkı oldukça beğenildi.

Türkiye'nin Tokyo Olimpiyatları marşı - İZLE