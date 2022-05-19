Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir'i 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için ziyaret etti ve 19 Mayıs mesajını tüm Türkiye ile paylaştı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanırken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs için Anıtkabir'de konuşma yaptı.

"Gençlerimizle birlikte coşku ve heyecanla kutluyoruz"

Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, hürmetle andığını belirten Kasapoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk meşaleyi yaktığınız 19 Mayıs tarihini gençlerimizle birlikte yine coşku ve heyecanla kutluyoruz. Bir asır önce hürriyetimiz uğruna mücadele verdiğimiz bu topraklarda biz de bugün aynı ruhla cumhuriyetimiz ve istikbalimiz için çalışıyoruz.

"Bütün ümidim gençliktedir"

Türkiye ve gençlerimizin geleceğini yine gençlerle beraber inşa ediyoruz. Gururla ifade etmek isterim ki; 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek işaret ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları bugün yalnız ülkemizin değil sahip oldukları adalet, vicdan ve merhamet gibi erdemlerle bütün insanlığın ümididir.

Daha güçlü Türkiye idealine işte bu iftihar vesilesi gençlerimizle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmanın onuru ve minnettarlığıyla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Yarınlara umutla bakıyoruz. Aziz emanetiniz emin ellerde. Ruhunuz şad olsun." diyerek tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.