Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 9 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın beşinci gününde milli sporcularımız, atletizm, badminton, boks, judo branşlarında toplamda 9 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, madalya kazanan sporcular için tebrik mesajı yayınladı.





"Sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum"

Bakan Kasapoğlu, yayınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın beşinci gününde atletizm, badminton, boks, judo branşlarında 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza ve teknik ekibe teşekkür ediyor, organizasyonda mücadele edecek sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."