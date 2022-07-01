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    Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 9 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
    • 01.07.2022 - 10:33
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    Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

    Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın beşinci gününde milli sporcularımız, atletizm, badminton, boks, judo branşlarında toplamda 9 madalya kazandı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, madalya kazanan sporcular için tebrik mesajı yayınladı.

    Bakan Kasapoğlu ndan Akdeniz Oyunları nda madalya kazanan sporculara tebrik #1

    "Sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum"

    Bakan Kasapoğlu, yayınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın beşinci gününde atletizm, badminton, boks, judo branşlarında 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza ve teknik ekibe teşekkür ediyor, organizasyonda mücadele edecek sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

    Bakan Kasapoğlu ndan Akdeniz Oyunları nda madalya kazanan sporculara tebrik #2


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