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- Bakan Kasapoğlu'ndan hayatını kaybeden antrenör için başsağlığı mesajı
Bakan Kasapoğlu'ndan hayatını kaybeden antrenör için başsağlığı mesajı
- Haber Merkezi
- 02.01.2022 - 17:21
Amasya'da Güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya'da trafik kazası geçiren Batman Petrol Spor Kulübü kafilesi için geçmiş olsun, vefat eden antrenörü İbrahim Halil Kay için başsağlığı mesajı yayınladı.
Bakan Kasapoğlu mesajında, "Amasya-Çorum kara yolunda, Türkiye Petrolleri Güreş Takımı sporcularını taşıyan minibüsün devrildiğini üzüntüyle öğrendim. Meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden antrenörümüze Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi İZLE
AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Kasapoğlu, kazada hayatını kaybeden Batman Petrolspor Güreş Takımı antrenörü İbrahim Halil Kay'ın ailesiyle görüştü. Olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden Bakan Kasapoğlu'nun antrenörün ağabeyi Akif Kay'a taziyelerini iletti.
Yaralı sporcularla da görüşen Bakan Kasapoğlu, yaralıların sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldı.