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Bakan Kasapoğlu'ndan hayatını kaybeden antrenör için başsağlığı mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan hayatını kaybeden antrenör için başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya'da trafik kazasında vefat eden antrenörü İbrahim Halil Kay için başsağlığı mesajı yayınladı.