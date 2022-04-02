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Bakan Kasapoğlu’ndan Kadın Güreş Milli Takımı'na tebrik

Bakan Kasapoğlu’ndan Kadın Güreş Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk kez takım halinde Avrupa Şampiyonu olan Kadın Güreş Milli Takımı için tebrik mesajı yayınladı.