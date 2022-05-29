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    Bakan Kasapoğlu’ndan milli karatecilere tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep’te düzenlenen Karate Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazanan milli karatecileri tebrik etti.
    • 29.05.2022 - 17:58
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    Bakan Kasapoğlu’ndan milli karatecilere tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep’te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda ve Para Karate Avrupa Şampiyonası’nda 7’si altın, 2’si gümüş, 2’si bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanan milli karateciler için tebrik mesajı yayınladı.

    "Bizleri gururlandıran milli sporcularımızı kutluyorum"

    Bakan Kasapoğlu, “Gaziantep’te Şahinbey Spor Salonu’nda düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası ile Para Karate Avrupa Şampiyonası’nın son gününde alınan sonuçlarla milli sporcularımız şampiyonayı 7’si altın, 2’si gümüş, 2’si bronz üzere toplam 11 madalya ile tamamladı. Elde ettikleri başarılar ile bizleri gururlandıran milli sporcularımızı kutluyorum. Takım halinde Avrupa şampiyonu olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanarak oyuncuları tebrik etti.

    Bakan Kasapoğlu’ndan milli karatecilere tebrik #1


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