Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon sporculara mesaj

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcular için mesaj verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcuları kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, İtalya'nın Montesilvano şehrinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda toplam 10 madalya kazanan milli sporcuları yayınladığı mesajla tebrik etti.





"Genç sporcularımıza başarılar diliyorum"

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş, 6 bronz madalya kazanan genç sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, genç sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."