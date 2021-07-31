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    Bakan Kasapoğlu'nun altın madalya sevinci

    Bakan Kasapoğlu'nun altın madalya sevinci

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Mete Gazoz'un kazandığı altın madalyada yaşadığı sevinç kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 14:33
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda milli okçumuz Mete Gazoz, galibiyetlerle devam ettiği yolu altın madalya ile tamamladı.

    Finalde, İtalyan rakibi Mauro Nespoli’yi yenerek Olimpiyat tarihimizin ilk Şampiyon okçusu oldu.

    "METE ASLANIM BENİM"

    Mete Gazoz, kazandığı altın madalya ile ülkemizi bir hayli gururlandırdı. Gazoz'un maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da canlı izledi.

    Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Kasapoğlu, Mete'ye seslenerek, "Mete bravo, helal olsun. Aslanım benim helal olsun.Hocam sana da bravo hocam." dedi.

    Bakan Kasapoğlu'nun altın madalya sevinci İZLE


    Bakan Kasapoğlu nun altın madalya sevinci #1

    Bakan Kasapoğlu nun altın madalya sevinci #2

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