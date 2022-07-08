Petrol
105.27
0.59%
Euro
17.5212
-0.24%
Dolar
17.2645
-0.02%
Altın
966.05
0.07%
Borsa
2426
0.00%
Bitcoin
380.078
8.38%
BTXN Coin
6.48
-1.21%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Başpehlivan Cengizhan Şimşek: 4 gündür uyumuyorum

    Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan başpehlivan Cengizhan Şimşek, "Hayal olan altın kemeri takmak bize nasip oldu. 4 günden bugüne uyumuyorum" dedi.
    • 08.07.2022 - 06:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başpehlivan Cengizhan Şimşek: 4 gündür uyumuyorum

    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un kuruluşunun 56. yılı, Boğaçayı’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor’un ortaklaşa organizasyonunda bir araya gelen yüzlerce taraftar, kurulan platform önünde doyasıya eğlendi. Konser alanını dolduran yüzlerce taraftar şarkılara eşlik etti.

    "4 gündür uyumuyorum"

    İHA'nın aktardığına göre; gecenin sonunda etkinliğe katılan yüzlerce taraftar, Boğaçayı’nın etrafından yanlarında getirdikleri meşaleleri ve havai fişekleri yakarak görsel şölen oluşturdu.
    Etkinliğe katılan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemerin sahibi olan başpehlivan Cengizhan Şimşek, “Altın kemeri boynumuza takmak bize nasip oldu. Destek veren herkese teşekkür ederim. Bana dua ettiniz. İnandık biz de savaştık. Hayal olan altın kemeri takmak bize nasip oldu. 4 günden bugüne uyumuyorum” dedi.

    Taraftarlar ise Şimşek’i “Antalya seninle” gurur duyuyor diyerek alkışladı.

    Başpehlivan Cengizhan Şimşek: 4 gündür uyumuyorum #1

    Başpehlivan Cengizhan Şimşek: 4 gündür uyumuyorum #2


    İlginizi Çekebilir

    Metaverse ile oynayarak zengin olun
    Metabot

    Metaverse ile oynayarak zengin olun

    Gümrük kapılarındaki tır kuyrukları eritilecek
    Ekonomi

    Gümrük kapılarındaki tır kuyrukları eritilecek

    Ek bütçe ve e-ticarete yönelik kanun yayınlandı
    Ekonomi

    Ek bütçe ve e-ticarete yönelik kanun yayınlandı

    Görüş Bildir