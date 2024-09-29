Bengisu Avcı'nın okyanus maratonu bitime 1 saat kala yarım kaldı İzmirli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı geçişinde bitime sadece bir saat kala okyanus şartlarının çok ağırlaşması ve su sıcaklığının 12 derecenin altına düşmesi nedeniyle bırakmak zorunda kaldı.

DHA

Dünyanın en zorlu okyanus yüzüşü olarak bilinen Okyanus Yedilisi (Ocean 7) serisinde dört kanalı başarıyla geçerek ilki tamamlayan Bengisu Avcı, İrlanda ve İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı geçişinde, son dakikalarda su sıcaklığının 12 derecenin altına düşmesi nedeniyle tekneye çıkmak zorunda kaldı.

"OKYANUS KIZI" SICAKLIK DÜŞÜNCE ZORLANDI

Açık deniz yüzücüsü Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı'na geçmek için dün sabah saat 06.38'de İrlanda'nın Donaghadee bölgesinden suya girdi. "Okyanus Kızı" lakabıyla tanınan Bengisu, yaklaşık 14 derecelik suda kulaç atmaya başladı. Ancak, 10. saatini doldururken hava koşulları zorlaşmaya başladı ve su sıcaklığı düştü. Tüm zorluklara rağmen, eylül ayının sonunda Kuzey Kanalı'nı geçmeyi hedefleyen Bengisu, yüzmeye devam etti.

BİTİME BİR SAAT KALA BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Fakat okyanus şartları daha da kötüleşince, İzmirli yüzücü, İskoçya'nın Portpatrick bölgesine ulaşmasına bir saat kala tekneye çıkmak zorunda kaldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Bengisu'nun bu mücadelesi takdirle karşılandı.

"ÇOK ÜZGÜN VE YORGUNUM"

Bengisu Avcı, bu yıl mayıs ayında Havai Adası’ndaki Molakai geçişinde, hedefinin sona ermesine sadece iki saat kala denizanası teması nedeniyle yüzüşünü sonlandırmak zorunda kaldığını belirterek büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etti. Başarılı sporcu,

Su benim için gerçekten çok soğuktu. Geçiş için son bir haftada karşılaştığım tek uygun gün buydu. Yarışa katılan sporculardan biri, ilk saatin sonunda geri dönmek zorunda kaldı. Ben de karayı görene kadar hızla yüzmeye çalıştım, fakat sonunda dayanamadım. Destekleyen ve soran herkese teşekkür ederim. Merak etmeyin, sadece çok üzgün ve yorgunum

şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)