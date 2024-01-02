Benjamin Kiplagat, Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü 34 yaşındaki Ugandalı sporcu, Benjamin Kiplagat, Kenya'da bir arabanın içinde ölü bulundu. Başarılı atletin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

AA

Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat'ın, Kenya'da bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 34 yaşındaki Kiplagat, Kenya'nın Eldoret kasabası yakınlarında bir arabanın içinde ölü bulundu.

Kiplagat'ın göğsünde ve boynunda bıçak yaraları olduğu belirtildi.

İki şüpheli yakalandı

Kenya polis yetkililerinden Stephen Okal, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin iki şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Okal, zanlılardan birinin, cinayet aleti olduğu değerlendirilen bıçakla yakalandığını söyledi.

Kiplagat'ın neden öldürüldüğü bilinmezken, olaya ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Uganda'yı temsil etmişti

Kiplagat, Uganda'yı çeşitli Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonaları da dahil olmak üzere 3 bin metre engelli koşuda uluslararası alanda temsil etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)