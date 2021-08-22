Berke Akçam dünya şampiyonu oldu

Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda kendisine ait rekoru finalde geliştirerek (49.38) şampiyon oldu.

Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide 49.38'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu. Ancak Berke Akçam, İsveçli Oskar Edlund'un diskalifiye olmasıyla altın madalyanın sahibi oldu.

REKORU KIRDI

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen organizasyonda Berke Akçam, erkekler 400 metre engelli finalinde madalya mücadelesi verdi.

Dünkü yarı finalde 49.73 ile 20 yaş altı Türkiye rekoru kıran milli sporcu, finalde 49.38 koştu ve kendisine ait rekoru geliştirdi.

Yarışı İsveçli Oskar Edlund, 49.20'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Fakat dokuzuncu engeli tam geçmeyen İsveçli Oskar Edlund diskalifiye edilince Berke altın madalyayı kazandı.







