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Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası'ndan elendi

Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası'ndan elendi Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk ettiği Norveç temsilcisi Runar Sandefjord'a 30-29 mağlup olarak organizasyona veda etti.