Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası'nın Son 16 Turu'nda FTC-Green Collect'le eşleşti

EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi belirlendi.
EHF'nin Viyana'daki merkezinde çekilen kurada siyah-beyazlı takımın rakibi Macaristan ekibi FTC-Green Collect oldu.
Turun ilk maçı 10-11 Şubat 2024'te, ikinci maçı ise 17-18 Şubat 2024'te oynanacak. Siyah-beyazlılar, ilk maçı kendi evinde oynayacak.
EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle oluştu:
Beşiktaş (Türkiye) - FTC-Green Collect (Macaristan)
SSV Brixen (İtalya) - Olympiacos SFP (Yunanistan)
CS Minaur Baia Mare (Romanya) - RK Vogosca (Bosna Hersek)
RK Sloboda (Bosna Hersek) - MRK Krka (Slovenya)
CSA Steaua Bucuresti (Romanya) - HCB Karvina (Çekya)
Valur (İzlanda) - RK Metaloplastika Elixir Sabac (Sırbistan)
Förthof UHK Krems (Avusturya) - Bregenz Handball (Avusturya)
FH Hafnarfjordur (İzlanda) - TATRAN Presov (Slovakya)Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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