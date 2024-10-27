Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda 3. tura çıktı

İHA

EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Sırp ekibi HC Dinamo Pancevo'ya konuk oldu.

Sırbistan'ın Pancevo kenti Streliste salonunda oynanan ve ilk yarısı 13-15 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlanan rövanş maçını 26-22’lık skorla HC Dinamo Pancevo kazandı.

İstanbul'da Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan ilk maçı 34-27'lik skor ile kazanan Beşiktaş, tur atlayan taraf oldu.

BEYKOZ BELEDİYESİ, VEDA ETTİ

EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda mücadele eden diğer Türk ekibi Beykoz Belediyesi, rakibi CS Minaur Baia Mare’ye ilk yarısını 20-23 geride kapattığı karşılaşmada 39-47 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Beykoz Belediyesi, dün oynanan ilk maçtan 44-30'luk skorla mağlup ayrılmıştı.