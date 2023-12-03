Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Son 16 Turu'na kaldı

AA
Beşiktaş, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. turunda Hırvat ekibi MRK Sesvete ile karşı karşıya geldi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 17-13 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devrede farkı biraz daha açan Beşiktaş, normal süreyi 34-27 üstün bitirdi.
Beşiktaş, son 16'da
Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı aynı skorla kaybeden siyah-beyazlı ekip, yedi metre atışları sonucu rakibine 4-2 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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