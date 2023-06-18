Beşiktaş, hentbolcu Mihajlo Radojkovic'i renklerine bağladı
AA

Türkiye Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar daha önce takımda oynayan Mihajlo Radojkovic’i yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hentbol takımımız, sağ oyun kurucu Mihajlo Radojkovic’i kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mihajlo Radojkovic’e şanlı formamızla başarılar dileriz."

Beşiktaş'ta oynamıştı

28 yaşındaki oyuncu, daha önce 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında forması giymişti.

Beşiktaş, hentbolcu Mihajlo Radojkovic'i renklerine bağladı