Beşiktaş, Raphael Holzhauser'in peşinde

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Adem Ljajic'ten umudu kesen teknik direktör Sergen Yalçın, devre arasında 10 numara bölgesine transfer istedi. Yönetimin Yalçın'a sunduğu aday ise Beerschot forması giyen Raphael Holzhauser.

Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle 'şampiyonluk yarışında ben de varım' diyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, devre arasında kadronun güçlendirilmesini istedi.

Sezon başından bu yana Adem Ljajic'ten bir türlü istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, şimdiden 10 numara arayışlarına başladı.

Yönetimin, Belçika ekibi Beerschot'ta forma giyen Raphael Holzhauser'i gündemine aldığı ve Yalçın'ın oyuncuyla ilgili vereceği kararı beklediği öğrenildi.

Bundesliga'da Stuttgart ve Augsburg gibi takımların formalarını giyen 1.93 boyundaki oyuncu, son olarak Grasshoppers'tan Belçika ekibi Beerschot'a transfer olmuştu.

Raphael Holzhauser'in şık hareketleri - İZLE

10 GOL 9 ASİST

Beerschot formasıyla bu sezon çıktığı 14 maçta 10 gol 9 asistle oynayan Avusturyalı futbolcu, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.