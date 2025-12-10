Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

- Beşiktaş, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 52-40 mağlup etti.
- İlk yarıyı 26-20 önde kapatan Beşiktaş, maçta üstün geldi.
- Bu sonuçla Beşiktaş, namağlup liderliğini sürdürdü.
Erkekler Hentbol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Konuk takım siyah-beyazlılar, rakibini 52-40'lık skorla mağlup etti.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı da 26-20 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
BEŞİKTAŞ NAMAĞLUP LİDER
Beşiktaş, aldığı galibiyetle Erkekler Hentbol Süper Lig'de namağlup liderliğini devam ettirdi.