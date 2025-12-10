Abone ol: Google News

Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 52-40 yendi.

Yayınlama Tarihi: 10.12.2025 16:38
  • Beşiktaş, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 52-40 mağlup etti.
  • İlk yarıyı 26-20 önde kapatan Beşiktaş, maçta üstün geldi.
  • Bu sonuçla Beşiktaş, namağlup liderliğini sürdürdü.

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Konuk takım siyah-beyazlılar, rakibini 52-40'lık skorla mağlup etti.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı da 26-20 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ NAMAĞLUP LİDER

Beşiktaş, aldığı galibiyetle Erkekler Hentbol Süper Lig'de namağlup liderliğini devam ettirdi.

