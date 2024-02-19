Beşiktaş yönetiminden, Avrupa şampiyonu güreşçi Nesrin Baş’a plaket

İHA
Beşiktaş, sporcusu Nesrin Baş'ı ödüllendirdi.
Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 72 kiloda altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaşan Nesrin Baş’a, Beşiktaş yönetiminden plaket verildi.
Plaket ve çiçek verildi
Müsabakadan önce sahaya gelen Baş, plaketini ve çiçeğini siyah-beyazlıların iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek’ten aldı.
İkili daha sonra objektiflere poz verdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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