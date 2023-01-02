- Haberler
- Diğer spor haberleri Haberleri
- Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun bebeği yoğun bakımda
Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun bebeği yoğun bakımda
Siyah-beyazlı kulüp bugün yaptığı açıklamada, Montero ve ailesine yoğun bakımdaki bebekleri için acil şifalar diledi.
- Haber Merkezi
- 02.01.2023 - 15:21
Yaklaşık 1 ay önce ikinci kez baba olan Beşiktaş'ın İspanyol futbolcu Francisco Montero'nun bebeğinin sağlık durumu kötüleşti.
Montero ve eşi Marta Bermudez'in, Fabio ismini verdikleri bebekleri yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, Beşiktaş Kulübü'nden paylaşım geldi.
"Dualarımız bebek ile birlikte"
"Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte" ifadeleri kullanılan destek mesajına taraftarlar da destek verdi.
Bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.