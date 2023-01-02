Petrol
86
3.04%
Euro
20.0148
-0.06%
Dolar
18.7216
0.11%
Altın
1.098
0.21%
Borsa
5638
2.34%
Bitcoin
318.911
0.94%
BTXN Coin
6.14
-0.96%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C
    Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun bebeği yoğun bakımda

    Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun bebeği yoğun bakımda

    Siyah-beyazlı kulüp bugün yaptığı açıklamada, Montero ve ailesine yoğun bakımdaki bebekleri için acil şifalar diledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 15:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yaklaşık 1 ay önce ikinci kez baba olan Beşiktaş'ın İspanyol futbolcu Francisco Montero'nun bebeğinin sağlık durumu kötüleşti.

    Montero ve eşi Marta Bermudez'in, Fabio ismini verdikleri bebekleri yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, Beşiktaş Kulübü'nden paylaşım geldi.

    "Dualarımız bebek ile birlikte"

    "Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte" ifadeleri kullanılan destek mesajına taraftarlar da destek verdi.

    Bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

    Montero

    Montero

    Montero


    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!
    Advertorial

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!

    2023 KYK Ocak ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?
    Eğitim

    2023 KYK Ocak ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

    Uyuştucuyla yakalandı: Adam öldürmüşüm
    Gündem

    Uyuştucuyla yakalandı: Adam öldürmüşüm

    Görüş Bildir