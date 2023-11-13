Beşiktaş'tan 100. yıl sürprizi! Kartal heykeli sosyal medyada gündem oldu Beşiktaş'tan 100. yıla özel kartal heykeli sürprizi... Siyah-beyazlılar uzun süredir beklenen heykelin açılışını törenle gerçekleştirdi.

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Süper Lig'de bu sezon kabus gibi bir yıl geçiren Beşiktaş, Şenol Güneş'in istifasının ardından Burak Yılmaz ile de yolları ayırmıştı.

Kasım sonunda yeni yönetim kurulunu ve başkanını seçecek olan siyah-beyazlılar, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir heykel yaptırdı.

Siyah-beyazlılardan dün yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü, Beşiktaşımızın 120. yıl dönümü anısına Kulübümüz tarafından Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Bülent Çınar’a yaptırılan Kartal Heykeli, semtimiz Beşiktaş’ın yenilenen iskele meydanına konuldu.



3.6 metre yüksekliğe, 5.2 metre kanat açıklığına sahip olan Kartal heykelinin açılış töreni, yarın (13 Kasım) saat 12.30’da Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilecektir.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Ahmet Nur Çebi ve Rıza Çalımbay da katıldı

Beşiktaş İskelesi'ne yaptırılan Kartal heykelinin açılışına Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Rıza Çalımbay ve Vincent Aboubakar ile Gökhan İnler de katıldı.

Kartal heykeli sosyal medyada da viral oldu.