Besra Duman, bronz madalyanın sahibi oldu

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Besra Duman, kadınlar 55 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman, bronz madalya kazanmayı başardı.

Milli halterci Besra Duman, Tokyo Uluslararası Forum'da podyuma çıktı.

İlk hakkında 117, ikinci denemesinde de 124 kilo kaldıran Besra için bu kilo, madalyaya ulaşmasında yeterli oldu. Son hakkında altın madalya için 126 kilo deneyen ancak başarılı olamayan 20 yaşındaki milli sporcu, 124 kiloyla bronz madalyaya uzandı.

GÜMÜŞ MADALYAYI KİLO FARKIYLA KAYBETTİ

Besra, gümüş madalyayı ise rakibiyle arasındaki kilo farkı nedeniyle kaybetti. Gümüş madalya elde eden Çinli Cuijuan Xiao da Besra gibi 124 kiloda başarılı oldu. Ancak Besra, rakibinden 84 gram (54 kilo 84 gram) daha ağır olduğu için gümüş madalya Çinli sporcuya gitti. Kurallar gereği aynı kiloyu kaldıran sporculardan daha hafif olan isim, üst sıraya çıkıyor.

Altın madalyayı ise 125 kiloyla Ukraynalı Mariana Shevchuk kazandı.