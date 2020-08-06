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    Beto: Galatasaray'da oynamaya açığım

    Göztepe ile yollarını ayıran Portekizli kaleci Beto, Galatasaray'a mesaj yolladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 17:03
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    Beto: Galatasaray'da oynamaya açığım

    Muslera'nın ayağının kırılmasının ardından adı Galatasaray ile anılmaya başlanan Beto, Radyospor'a konuştu.

    "NEDEN BÖYLE YAPTILAR BİLMİYORUM"

    Göztepe'nin kendisine yeni sözleşme vermediğini dile getiren Beto, "Göztepe'de kontratım bitti ve onlardan bir teklif almadım. Bu koşullarda orada oynayacağımı düşünmüyorum. Niye bana yeni sözleşme vermediler, anlamış değilim. Muhtemelen bu kulübün bir politikası." ifadelerini kullandı.

    "GALATASARAY'DA OYNAMAYA AÇIĞIM"

    Galatasaray'da forma giymek istediği vurgulayan deneyimli kaleci, "Menajerimin elinde birçok kulüpten teklif var. Bana kulüplerden detay vermedi. Ama teklifler var, bekliyoruz. Galatasaray'da oynamaya açığım, koşullar oluşursa benim için büyük bir meydan okuma olur. Galatasaray'da oynamak fırsat olur, orada oynama fikrine sıcak bakıyorum. Muslera kişisel olarak arkadaşım, onunla iyi anlaşacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

    Beto: Galatasaray'da oynamaya açığım #1

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