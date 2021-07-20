Bikini yerine şort giyen Norveç Kadın Hentbol Takımı ceza alacak

Norveçli kadın hentbolcuların bikini giymeyi reddetmesi üzerine her birine ceza verileceği bildirildi. Norveç Federasyonu 'her türlü cezayı ödeyeceklerini' açıkladı.

Norveç'in plaj hentbol takımı, oyuncuların bir maçta bikini altı giymeyi reddetmesi ve bunun yerine regülasyon dışı şortlarla yarışmaları nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Norveç hentbol federasyonu ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kadın takımının resmi kurallara uymamasının ardından verilebilecek olası herhangi bir cezayı ödemeye hazır olduğunu söyledi.

İskandinavyalılar, Pazar günü Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda İspanya ile yaptıkları bronz madalya maçında Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun (IHF) kurallarının gereği giyilmesi gereken bikini yerine şort giydi.

“CEZA VERİLİRSE ÖDERİZ”

Devlet televizyonu NRK'nın aktardığına göre, Norveçli Katinka Haltvik'e göre bunu yaparak oyuncu başına 50 avroluk bir para cezası riskiyle karşı karşıya kaldılar.

Norveç Hentbol Federasyonu başkanı Kare Geir Lio Pazartesi günü AFP'ye verdiği demeçte, "Elbette herhangi bir ceza verilirse bunu öderiz. Hepimiz aynı gemideyiz" dedi.

“BİKİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ”

Bazı oyuncular bikiniyi küçük düşürücü veya basitçe pratik bulmadığı için bu konu plaj sporları çevrelerinde uzunca bir süredir tartışma konusu.

Avrupa Şampiyonası öncesinde Norveç, Avrupa Hentbol Federasyonu'na başvurarak şortla oynamak için izin istedi ancak kendilerine kuralların ihlalinin para cezasıyla cezalandırılabileceği söylendi.

“SPORCULAR RAHAT EDECEKLERİ EKİPMANLARA SAHİP OLMALI”

Lio, "En önemli şey, sporcuların rahat edebileceği ekipmanlara sahip olması" diye konuştu ve 'standart bir çerçeve içinde özgür bir seçim olması gerektiğini' sözlerine ekledi.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), olaydan haberdar olduğunu ancak Norveç'e yaptırım uygulayıp uygulamama konusunda henüz karar verilmediğini söyledi. Mevcut kuralları değiştirmeye yönelik bir Norveç'ten gelen bir öneri, önümüzdeki aylarda ilgili organlar tarafından tartışılacak.

EHF sözcüsü Andrew Barringer bir e-postada, "EHF, bu konuyu üye federasyonların çıkarına uygun olarak masaya getirmeye kararlı ancak kurallarda bir değişikliğin yalnızca IHF düzeyinde gerçekleşebileceğini de söylemek gerekir" dedi.

ALMANLAR İSE KATAR'DAKİ BİKİNİ YASAĞINI ELEŞTİRDİ

Bu yılın başlarında, Alman plaj voleybolu yıldızları Karla Borger ve Julia Sude, Katar'da oyuncuların sahada bikini giymelerinin yasak olduğu 'tek ülke' olduğunu söyleyerek bir turnuvayı boykot edeceklerini söylediler.

"İŞİMİZİ YAPMAK İÇİN ORADAYIZ"

Borger o sırada bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, "İşimizi yapmak için oradayız, ancak iş kıyafetlerimizi giymemiz engelleniyor" dedi ve ekledi: "Bu gerçekten bir hükümetin bize işimizi nasıl yapacağımızı söylediği tek ülke ve tek turnuva - bunu eleştiriyoruz."

Ortadoğu ülkesi FIVB Dünya Turu etkinliğine ev sahipliği yaptı ancak sahadaki kıyafetlerle ilgili katı kurallar, dünya şampiyonalarında gümüş madalya sahibi Borger ve çiftlerde partneri Sude'nin etkinliğe katılmamasına neden oldu.

Dünya plaj voleybolu federasyonu FIVB'nin "ev sahibi ülkenin kültürüne ve geleneklerine saygısızlık" olduğunu söylediği bir kural olarak, kadın oyunculardan normal bikiniler yerine gömlek ve uzun şort giymeleri istendi.

Ancak daha sonra beklenmeyen bir gelişme oldu ve bu kararından döndüğünü duyuran Katar Voleybol Birliği (QVA), bikini giyen oyuncular üzerinde 'hiçbir kısıtlama' olmayacağını açıkladı.