Bilek güreşinde 41. zaferini yaşayan 'Avatar' Gökhan Seven

AA & Ensonhaber

Yaklaşık 20 yıldır bilek güreşiyle ilgilenen Gökhan Seven, bu süre zarfında katıldığı 13 dünya şampiyonasında ve çeşitli uluslararası organizasyonlarda toplamda 30 altın madalya kazandı. Ayrıca, uluslararası arenada 30 kez ikincilik ve üçüncülük kürsüsüne çıkarak, 40 kez Türkiye şampiyonluğu elde etti.

41. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Son olarak Kayseri'de düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde 41. kez birincilik kürsüsüne çıkarak büyük bir başarıya imza atan Seven, bu performansıyla milli takıma da seçildi. Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan "Avatar" lakaplı sporcu, hedef olarak 2 altın madalya kazanmayı belirledi.

"HEDEFİM AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU"

Kayseri'deki şampiyonada dereceye giren arkadaşlarını kutlayan Gökhan Seven, Avrupa Şampiyonası için memleketinde antrenmanlara başlayacağını belirterek, şunları söyledi:

Bu yıl Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'na 100 kilogramda katılacağım. 20 yıldır bu sporu yapıyorum ve yaşım gereği artık sona yaklaşıyorum. Ancak, hedefim Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okutmak. Kariyerim için son denemeyelim, ama sona yaklaşmış durumdayız.

Bilek güreşi sporunun bedensel engelliler için önemli bir seçenek olduğunu vurgulayan Seven, herkese bu sporu tavsiye etti.