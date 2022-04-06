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    Bodrum'dan İstanbul'a: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu ne zaman?

    “Tarihe, Doğaya Saygı” temasıyla, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turu ne zaman merak ediliyor. İşte başlangıç ve bitiş saatleri...
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 09:30
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    Bodrum'dan İstanbul'a: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu ne zaman?

    Bisiklet severlerin heyecanla beklediği "57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu" için geri sayım başladı.

    Rotası Bodrum'dan İstanbul'a 1303 km sürecek olan organizasyon, canlı yayınlanacak ve yerli-yabancı çok sayıda medya kuruluşunun haberleriyle tüm dünyada milyonlarca kişiye ulaşacak.

    Hem 1915 Çanakkale Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerek Avrupa’yı Anadolu’ya bağlayacak olan pedallar, sergileyecekleri üst düzey rekabet ile unutulmaz bir yarışın ortaya çıkmasını da sağlayacak.

    Yenilenen parkuru ile uluslararası bisiklet ekosisteminden çok olumlu geri dönüşler alan Tour of Türkiye’nin 2022 yılı etap programı, etapların başlangıç ve tahmini bitiş saatleri de belli oldu.

    Tura katılacak veya takip edecek olanlar ise "57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman, saat kaçta" sorularına yanıt arıyor.

    İşte 2022 başlangıç ve tahmini bitiş saatleri...

    57. CB BİSİKLET TURU NE ZAMAN?

    T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turu 10-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    Bodrum dan İstanbul a: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu ne zaman? #1

    ETAP BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ

    • 10 Nisan: Bodrum - Kuşadası (09.00 - 14.00)

    • 11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı (10.45 - 14.30)

    • 12 Nisan: Çeşme - İzmir (Karşıyaka) (11.50 - 14.30)

    • 13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil) (10.50 - 14.30)

    • 14 Nisan: Manisa - Ayvalık (10.00 - 14.30)

    • 15 Nisan: Edremit (Akçay) - Eceabat (57.Alay Şehitliği) (09.30 - 14.35)

    • 16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ (11.00 - 14.30)

    • 17 Nisan: İstanbul - İstanbul (08.15 - 11.31)

    Bodrum dan İstanbul a: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu ne zaman? #2

     

     


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