Borsa İstanbul'un hafta başındaki kazananı Fenerbahçe

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Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin zirve mücadelesinde avantaj elde edebileceği beklentisi, kulübün hisse senetlerine olumlu yansıdı.

Haftanın ilk işlem gününde Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri, saat 11.30 itibarıyla yüzde 4,8 yükselişle 108,80 TL’den işlem görmeye başladı.

Öte yandan, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin hisseleri yüzde 0,2 artarak 4,57 TL’ye yükselirken, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar’ın hisseleri yüzde 1,6 düşüşle 6,91 TL’ye geriledi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ’nin hisseleri ise yatay bir seyir izleyerek 0,93 TL’den işlem gördü.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, Fenerbahçe’nin Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde sergilediği başarılı performansın yatırımcıların ilgisini artırdığına dikkat çekti.

Kulübün sahadaki başarısının hisse fiyatlarına yansıdığını belirten uzmanlar, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların, gelirlerini artırarak borsa performansını destekleme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.