Bursa Büyükşehir Belediyespor, AEK'i devirdi

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Yunanistan temsilcisi AEK karşı karşıya geldi.
Üçevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Bursa temsilcisi, 20-13 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan 37-29 galip ayrıldı.
RÖVANŞ YUNANİSTAN'DA
Karşılaşmanın rövanşı 15 Kasım'da Yunanistan'da oynanacak.