Bursa Büyükşehir Belediyespor, AEK'i devirdi

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi AEK'i 37-29 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 20:04
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında AEK'i 37-29 yendi.
  • İlk yarıyı 20-13 önde kapatan Bursa, üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
  • Rövanş maçı 15 Kasım'da Yunanistan'da yapılacak.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Yunanistan temsilcisi AEK karşı karşıya geldi.

Üçevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Bursa temsilcisi, 20-13 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan 37-29 galip ayrıldı.

RÖVANŞ YUNANİSTAN'DA

Karşılaşmanın rövanşı 15 Kasım'da Yunanistan'da oynanacak.

